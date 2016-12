Un plus beau Noël pour les étudiants du Collège Lionel-Groulx

La Guignolée pour les étudiants organisée par la Fondation et la vie étudiante, s’est déroulée le 6 décembre dernier au Collège Lionel-Groulx, et une somme de 1 564,65 $ a été amassée.

« Tous les employés bénévoles, ainsi que les étudiants musiciens qui ont participé à cette collecte étaient très heureux de le faire et nous voulons les remercier chaleureusement » de dire Carole Martel, directrice de la vie étudiante.



D’autres partenaires sont également associés à notre collecte de denrées non périssables « Je tiens à souligner la contribution de l’association des cadres, les syndicats des enseignants, professionnels, employés de soutien, la garderie Fanfan Soleil, pour leur implication et leur générosité. Un merci particulier à notre partenaire monsieur Charles Gingras, copropriétaire des supermarchés IGA Extra Daigle et la COOPSCO des Laurentides pour leur appui à cette activité », de mentionner Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation.”



La Fondation et le Collège unissent leurs forces afin d’aider les étudiants et étudiantes qui éprouvent certaines difficultés financières à mieux traverser cette période et, de plus, cette initiative contribue à leur réussite scolaire. Cette année, la Fondation remettra plus de 185 sacs très bien garnis», de poursuivre madame Roch.



« Je tiens à remercier la Fondation du Collège, la direction de la Vie étudiante, chacun des membres du personnel ainsi que tous les étudiants et étudiantes de leur générosité », de conclure monsieur Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège.