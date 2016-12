Le service de police intermunicipal de Terrebonne /Sainte-Anne-des-Plaines /Bois-des-Filion redonne à quelques familles

Encore une fois cette année, le lieutenant-détective Joël Bérubé, avec l’aide de ses confrères et consœurs du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, a contribué à mettre un peu de joie dans la vie de quelques familles de la région pour le temps des fêtes.

En effet, ces derniers ont procédé à la distribution de paniers de Noël à 18 familles du territoire dans le besoin. C’est grâce à une collecte effectuée parmi le personnel policier et civil du Service de police qu’il a été possible d’apporter une telle aide.

Pour la cause, un peu plus de 1900 $ ont été amassés lors de la collecte au sein même du service de police et la Fraternité des policiers de Terrebonne y est allée d’une généreuse contribution en mettant pour sa part un montant de 1 500 $ dans la cagnotte, élevant ainsi le montant de la collecte à un peu plus de 3400 $.

De plus, un important partenaire qu’est le IGA Extra du 675, boulevard des Seigneurs à Terrebonne a aussi apporté sa contribution en remettant gratuitement l’équivalent de plus de 300$ en denrées diverses, en plus d’aider à la confection des paniers qui ont été distribués.

C’est donc trois familles de Sainte-Anne-des-Plaines, deux familles de Bois-des-Filions et 13 familles de Terrebonne qui ont pu bénéficier de cette distribution. Chaque panier correspondait à 5 boites de nourriture. Nous avons aussi remis un ballon de soccer et un toutou Poluche à chacun des endroits.

Un gros merci à tous!