Politique intégrée de la famille et des aînés : Sainte-Thérèse dévoile son logo

À l’automne 2016, la Ville de Sainte-Thérèse annonçait la formation d’un comité consultatif responsable d’élaborer une politique intégrée de la famille et des aînés, ainsi qu’un plan d’action. Pour appuyer la démarche et lui donner ses couleurs, un logo a été créé!



La nouvelle identité visuelle, qu’il sera possible d’apercevoir sur différents outils de communication, rappelle l’importance que la Ville accorde au bien-être des familles et des aînés. L’arbre symbolise la vie et la ville, tandis que les silhouettes illustrent les générations au sein d’une famille.



La signature, Vivre à Sainte-Thérèse, de génération en génération, a aussi été intégrée à même le nouveau logo. « Nous souhaitions que la signature évoque un environnement sécuritaire favorisant le rapprochement et les échanges harmonieux entre les générations, un milieu de vie où les gens peuvent s’épanouir à tout âge », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant. « Plusieurs actions seront déployées dans les prochaines semaines dans le but de recueillir les idées et les commentaires des Thérésiennes et des Thérésiens. Le nouveau logo accompagnera donc toutes les communications entourant la politique actuellement en préparation », a ajouté la conseillère municipale du district Marie-Thérèse et présidente du comité consultatif de la politique de la famille et des aînés, madame Johane Michaud.



Rappelons que la politique intégrée de la famille et des aînés verra le jour en juin 2017. Pour en savoir plus, visitez le www.sainte-therese.ca.