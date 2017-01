Le Club Lorr« Aînés » remet 1313 $ à la Société Alzheimer Laurentides

Dans le cadre de La Tournée du Bonheur, le Club Lorr« Aînés » de Lorraine fut l’un des deux clubs des Laurentides qui avaient planifié l’organisation et la vente de billets pour un spectacle dans leur région au profit de la Société Alzheimer Laurentides.



L’événement a eu lieu le samedi 19 novembre dernier au Centre Culturel Laurent G. Belley dans une salle prêtée par la Ville de Lorraine. Pas moins de 175 personnes ont assisté à la représentation, ce qui a permis au Club Lorr« Aînés » de remettre la somme de 1313 $ à la Société Alzheimer Laurentides.



Ce spectacle se veut une étincelle d'amour pour nos proches aidants par ce groupe avec en tête Jean-Guy Piché qui en est à sa troisième édition à travers le Québec. Jean-Guy Piché et la Tournée du Bonheur c'est cinq marchands de bonheur sur scène : un trompettiste, un violoniste, une pianiste, un guitariste et un chanteur et animateur qui fait en sorte de faire passer un excellent moment à tous!



En terminant, nous remercions le Club Lorr« Aînés » et les spectateurs pour leur générosité envers la Société Alzheimer Laurentides.