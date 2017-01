Arbressence récupère 25 000 sapins de Noël

Cette année encore, la collecte de sapins de Noël a été excellente pour Arbressence qui a récupéré plus de 25 000 arbres. Grâce à la collaboration de plusieurs municipalités des Laurentides et de Lanaudière, c’est donc près de 1 000 kilogrammes d’huile essentielle de sapin baumier qui seront produits par l’entreprise environnementale de Blainville.

« Cette huile essentielle pure servira, comme celle de cèdre, à la confection de plusieurs produits, notamment dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et pour l’entretien ménager. Entre autres, cette huile est particulièrement recherchée pour fabriquer des produits reconnus pour soulager les effets du rhume et de la grippe », explique Yannick Rudolph Binette, président d’Arbressence.

En plus de soutenir l’emploi local, la récupération de sapins de Noël par Arbressence a permis de détourner quelque 278 tonnes de matières qui traditionnellement se retrouvaient à l’enfouissement. De plus, les sapins récupérés ont été doublement valorisés en générant de l’huile essentielle et du compost. Arbressence est la seule entreprise québécoise ayant la capacité de traiter une telle quantité en double valorisation huile-compost.

Parmi les villes participantes à la collecte 2017 d’Arbressence, soulignons celles de SainteThérèse, Rosemère, Blainville, Saint-Jérôme, Lorraine, Oka et Terrebonne.