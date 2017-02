Une relâche scolaire « à la carte » à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse propose une foule d’activités complémentaires destinées aux jeunes et aux familles pendant la relâche scolaire. Du 27 février au 3 mars, il est possible de s’inscrire au camp Relâche tes talents et à des ateliers culturels, de même qu’il est possible de participer à des activités sportives gratuites.



« Nous offrons une souplesse quant à l’inscription au camp de la relâche et aux ateliers gratuits offerts à la bibliothèque, jumelée à des activités sportives gratuites auxquelles il n’y a nul besoin de s’inscrire. Comme il n’est pas toujours possible pour les parents d’être en congé tous les jours de la relâche scolaire, notre programmation à la carte leur permet de combiner des activités en famille et des activités supervisées pour les jeunes. Les réalités familiales changent, il est important de s’y adapter », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.





Camp Relâche tes talents – Inscription en ligne

Axé sur la découverte, le camp de la relâche permettra aux enfants d’essayer de nouvelles activités ludiques et éducatives. Deux groupes sont formés : 5 à 7 ans et 8 à 12 ans, et les activités se déroulent au bloc sportif de la polyvalente Sainte-Thérèse.



L’inscription au camp et au service de garde est offerte à la journée ou à la semaine. Les parents ont jusqu’à la veille de l’activité choisie pour inscrire leurs enfants.

Camp à la journée (9 h à 16 h) : 25 $/jour ou 100 $/semaine

Service de garde (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) : 10 $/jour



Ateliers gratuits à la bibliothèque municipale – Inscription en ligne

L’inscription aux ateliers peut se faire jusqu’au jour de l’activité choisie. À noter qu’une priorité est accordée aux abonnés de la bibliothèque et résidents de SainteThérèse.



Activités sportives gratuites – Aucune inscription requise

Des activités sont proposées pour faire bouger les enfants, les parents et les grandsparents pendant la relâche scolaire. Il suffit de se présenter sur place pour participer!



L’inscription en ligne aux activités de la relâche scolaire se fait au www.saintetherese.ca. Consultez également le calendrier des activités du site Web de la Ville pour connaître toutes les activités offertes à Sainte-Thérèse cet hiver.