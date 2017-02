Des surprises de taille à la Journée Plaisirs d’hiver à Sainte-Thérèse!

Les familles thérésiennes sont invitées à venir jouer dehors lors de la Journée Plaisirs d’hiver qui se déroulera au parc Ducharme le 18 février prochain, de 10 h à 16 h.



« La Journée Plaisirs d’hiver est toute désignée pour essayer de nouvelles activités. L’hiver est une saison magnifique et il faut multiplier les occasions d’en profiter. La météo nous avait obligés à annuler cet événement l’an dernier, mais nous sommes de retour en force cette année », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



PROGRAMMATION

Bowling géant humain — GRATUIT (de 13 h à 16 h) Cette activité fera le bonheur des ados (et des parents les plus braves). Il s’agit d’entrer dans une boule de bowling grandeur nature et de rouler pour faire tomber le plus de quilles géantes gonflables. Oserez-vous relever ce défi de taille?



Tours de traîneau à chiens — 3 $ Petits et grands pourront faire un tour de traîneau tiré par 8 chiens sur un circuit spécialement aménagé.



Initiation au ski de fond — GRATUIT (pour les 3 à 14 ans) Des animateurs de Ski de fond Québec proposent une initiation ludique au ski de fond. Équipement fourni : skis, bottines et bâtons.



Hockey bottine— GRATUIT Des parties amicales parents/enfants seront organisées.



Glissade et patinage libre— GRATUIT Une butte sera aménagée et des crazy carpets seront à la disposition des visiteurs. L’anneau de glace permettra également le patinage libre.



De la tire sur la neige ($) pourra être dégustée sur place et du chocolat chaud sera servi gratuitement. Pensez à apporter votre tasse réutilisable! Des structures gonflables, un foyer extérieur et d’autres belles surprises vous attendent le 18 février au parc Ducharme. Parce que l’hiver aussi c’est fait pour jouer!



Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître toutes les activités organisées cet hiver à Sainte-Thérèse.