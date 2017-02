Sainte-Thérèse invite les aînés à se faire entendre

La Ville de Sainte-Thérèse invite les personnes aînées à s’exprimer dans le cadre de rencontres de discussion assistée qui se tiendront le mardi 21 février au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. Ces discussions sont destinées aux personnes de 50 ans et plus qui résident à Sainte-Thérèse et aborderont différentes facettes de leur milieu de vie. La Ville souhaite ainsi connaître leurs idées, leurs préoccupations et leurs besoins, qui serviront à guider le comité consultatif responsable d’élaborer la politique intégrée de la famille et des aînés.



Comment participer Deux rencontres se dérouleront le mardi 21 février prochain : de 13 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 21 h. Les personnes intéressées à prendre part à l’une des séances sont priées de téléphoner au 450 434-1440, poste 2301.



« Pour concevoir une politique à l’image des Thérésiennes et des Thérésiens, le travail en amont doit se réaliser en étroite collaboration avec eux. C’est pourquoi nous accordons une grande importance aux discussions auxquelles nous convions les aînés, et nous espérons qu’ils répondront à l’appel », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



« Ces séances de discussion favorisent non seulement la participation citoyenne, mais elles permettent l’écoute des doyens de notre communauté. Les échanges qui nous attendent le 21 février prochain nous serviront à prioriser les actions à mettre en place pour améliorer la qualité de vie des aînés », a ajouté la conseillère municipale du district Marie-Thérèse et présidente du comité consultatif de la politique de la famille et des aînés, madame Johane Michaud.



Un léger goûter sera servi à chacune des rencontres. Des prix de présence sous forme de chèquescadeaux seront également tirés parmi les participants. Pour plus de renseignements, visitez www.sainte-therese.ca.



Rappelons que dans sa volonté d’améliorer les services offerts aux citoyens, la Ville de Sainte-Thérèse a choisi d’élaborer une politique et un plan d’action qui intègrera les aînés et les familles habitant sur son territoire. Pour faciliter leur accès aux services municipaux, la Ville s’est engagée dans un processus de réflexion et de consultation qui la conduira à l'adoption de ladite politique intégrée de la famille et des aînés en juin 2017.