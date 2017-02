La Rive-Nord de Montréal en pleine expansion : un argument de plus pour le parachèvement de la 19

La publication des statistiques du recensement 2016 de Statistique Canada confirme encore la nécessité du parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif. Comme l’a si bien exprimé le directeur général de l’organisme Vivre en ville, Monsieur Christian Savard, ces chiffres démontrent que « ça nous oblige à construire l’A19 ».



En effet, les régions des Laurentides (5,3%), de Laval (5,3%) et de Lanaudière (4,9%) trônent au sommet québécois quant à l’augmentation de la population depuis le recensement de 2011. Or, ces mêmes régions sont au dernier rang quant aux investissements en infrastructure routière au cours des 10 dernières années.



« Toutes les données socio-économiques pointent vers l’importance du parachèvement. La population de la Rive-Nord en a ras-le-bol d’attendre la construction du tronçon de 8 kilomètres qui permettra d’améliorer le flux routier. Le projet, prévu depuis plus de 40 ans, est inscrit au Plan Québécois d’Infrastructures (PQI), au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et a passé l’étape du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le cynisme est à son comble ici » constate Paul Larocque, porte-parole de la Coalition 19 et préfet de la MRC Thérèse-de-Blainville.



La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 5 000 membres, députés, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet. On peut joindre la Coalition via le site web www.coalition19.qc.ca. Une pétition en appui au parachèvement de l’autoroute 19 vient d’ailleurs d’être lancée à l’initiative de la communauté d’affaires de la région et le lien est disponible sur le site web de la coalition.