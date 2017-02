La Ville de Sainte-Thérèse félicite la persévérance scolaire

Chaque jour, des jeunes font preuve de persévérance et de détermination à l’école, et l’énergie qu’ils consacrent à leurs études est admirable. Voilà le message transmis par la mairesse de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant, qui participait ce matin au lancement régional des Journées de la persévérance scolaire. Cet événement organisé par les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) s’est tenu à la Bibliothèque PaulMercier, à Blainville, et conviait plusieurs dignitaires et partenaires du milieu. Du 13 au 17 février 2017, la province se mobilise pour la réussite éducative des jeunes et la Ville de Sainte-Thérèse est fière de se joindre au mouvement.



Des superhéros inspirants

Sous la thématique des superhéros, les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec invitent la population à créer une vague de reconnaissance à l'égard de superhéros de la persévérance scolaire à travers tout le Québec.



Pour la mairesse de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant, l’ensemble des jeunes Thérésiennes et Thérésiens sont des superhéros et superhéroïnes, et les efforts qu’ils dédient à leurs études doivent être applaudis. À cet égard, Madame Surprenant avait cinq conseils pour eux : « Amusez-vous, faites-vous confiance, vous allez y arriver, ne lâchez pas, et souriez! »



Elle estime aussi que le rôle des parents dans la persévérance scolaire de leurs enfants est sans contredit des plus précieux, leurs encouragements et leur support contribuant certainement à les motiver.



À Sainte-Thérèse, on étudie du primaire à l’université Sainte-Thérèse jouit d’une solide notoriété grâce à ses multiples établissements d’enseignement de grande qualité. Par le biais de la bibliothèque municipale, la Ville offre aussi des activités et des services qui favorisent la réussite scolaire et luttent contre le décrochage. « Appuyer les jeunes dans leur cheminement scolaire et les encourager à persévérer, c’est l’affaire de tous! », ajoute la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



L’importance attribuée à la réussite scolaire est bien présente à Sainte-Thérèse, non seulement dans sa thématique Ville d’arts, de culture et de savoir, mais sur son territoire, qui compte :



• six établissements primaires;

• deux écoles secondaires;

• deux centres de formation professionnelle;

• un centre de formation générale des adultes;

• le Collège Lionel-Groulx;

• le Pôle universitaire Paul-Gérin-Lajoie.



Les Journées de la persévérance scolaire

Depuis 10 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes lors des Journées de la persévérance scolaire. L’objectif est de mobiliser et d’activer l’ensemble de la société autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, de risques de décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Pour plus de renseignements visitez jps2017.perseverancescolaire.com.