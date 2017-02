Des projets de volontariat dans la région

Voir la galerie de photos

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la Ville de Sainte-Thérèse et l’OBNL Chantiers jeunesse poursuivent leur projet commun d’entretien du Jardin des Sources à Sainte-Thérèse. Ce programme de développement local se déroulera en deux étapes cet été grâce à l’arrivée de deux groupes de volontaires étrangers du 25 juin au 15 juillet et du 23 juillet au 5 août 2017.



Projet de bénévolat

Les deux groupes de jeunes volontaires internationaux travailleront main dans la main avec des jeunes de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides pour rendre le Jardin des Sources encore plus accessible aux citoyens, de même que pour mettre en valeur le caractère naturel et écologique du site. Au programme cette année : nettoyage des massifs de vivaces, plantation d’arbres et nettoyage des algues dans les plans d’eau.



Vingt-quatre jeunes venant d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord seront choisis pour participer à ce projet à caractère international. Tous les volontaires vivront ensemble pendant leur séjour afin de leur permettre d’échanger et d’apprendre à se connaitre. Les repas se feront également en groupe et chaque jeune sera invité à cuisiner un plat de son pays.



Cette expérience de bénévolat unique et ces échanges interculturels visent à développer une citoyenneté active et engagée auprès des jeunes : « L’association entre Chantiers jeunesse et la Ville de Sainte-Thérèse contribue bien sûr au développement du Jardin de Sources tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais elle offre également une expérience humaine enrichissante pour les jeunes qui y participent. Une expérience qui met de l’avant des valeurs fondamentales comme la collaboration, le partage, la tolérance, le respect et la faculté d’adaptation », estime la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Des projets pour tous

L’organisme à but non lucratif Chantiers jeunesse œuvre depuis plus de 35 ans au développement personnel des jeunes à travers l’engagement international. Chaque année, il permet l’accueil de jeunes volontaires étrangers pour aider dans des projets au Québec, comme celui à Sainte-Thérèse, mais il permet également à une centaine de Québécoises et de Québécois de voyager tout en aidant une communauté locale à l’autre bout du monde.



Pour les participants québécois qui souhaitent prendre part à un chantier à Sainte-Thérèse ou à l’un des 2000 projets à travers le monde, les inscriptions se font en ligne au cj.qc.ca ou directement au 514-2523015 ou à cj@cj.qc.ca. Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour l’été 2017.