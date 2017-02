La conseillère Lori Doucet présidente de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert

La Ville de Boisbriand est heureuse d’annoncer que la conseillère municipale Lori Doucet a été nommée présidente de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert.

Jusqu’en décembre 2017, Mme Doucet travaillera en équipe avec des représentants des Villes membres de la régie, soit Blainville, Mirabel, Sainte-Thérèse et Boisbriand afin d’assurer la continuité des dossiers en cours et de faire respecter la vocation du parc qui est d’offrir des activités de plein air aux familles, aux groupes scolaires et aux entreprises, et ce, dans le respect de l’environnement.

« J’ai également l’intention, avec mes collègues du conseil d’administration, de faire un bilan des activités que nous offrons, d’évaluer leurs performances et d’en trouver des novatrices pour que le parc devienne une référence », précise la nouvelle présidente.

« Je peux vous assurer que Mme Doucet s’occupera de cette nouvelle responsabilité avec l’énergie qu’on lui connaît. Elle a à cœur le bien-être des citoyens et cette récente nomination correspond à ses valeurs », ajoute la mairesse Marlene Cordato.

Mentionnons que l’accès au parc du Domaine vert est gratuit pour les citoyens de Boisbriand sur présentation de leur carte-loisirs valide.