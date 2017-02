Anniversaire du pacte d’amitié entre les villes d’Annecy et de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a souligné le 30e anniversaire du pacte d’amitié qui l’unit à la Ville d’Annecy en France à l’occasion du passage d’une délégation annécienne en sol thérésien du 17 au 25 février.



Présidée par le maire d’Annecy, M. Jean-Luc Rigaut, la délégation était notamment composée de Mme Roselyne Druz Amoudry, maire adjoint et présidente de la Commission Sainte-Thérèse/Annecy, des conseillères municipales Marie-Josée Fossorier et Nicole Loichon, également membres de la Commission SainteThérèse/Annecy, et de M. Michel Bouchot, directeur général de la Ville d’Annecy.



Les membres de la délégation ont effectué des visites locales et régionales, échangé avec des représentants d’institutions et participé à une séance de travail qui fut l’occasion de dresser un bilan du pacte d’amitié et de proposer des projets communs pour le futur. « Le rayonnement de ce pacte d’amitié dépasse nos administrations municipales. Il prend racine dans des relations et des partenaires investis », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Des échanges culturels et sportifs, des expériences de travail outremer de même que des bourses découvertes, voilà autant d’expériences enrichissantes offertes aux populations thérésienne et annécienne découlant du jumelage entre les deux villes. Autre retombée importante, rappelons la projection annuelle d’un palmarès du Festival international du film d’animation d’Annecy qui a lieu à Sainte-Thérèse, en collaboration avec Odyscène, depuis 2012.



La population est également invitée à visiter l’exposition de photos Je te présente ma ville organisée dans le cadre du 30e anniversaire du pacte d’amitié, qui a cours à la bibliothèque de Sainte-Thérèse jusqu’au 11 mars pour y découvrir de magnifiques clichés de Sainte-Thérèse et d’Annecy.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Chantal Gauvreau, directrice générale de Sainte-Thérèse, M. Michel Bouchot, directeur général d’Annecy, M. Normand Toupin, conseiller municipal de Sainte-Thérèse, Mmme Nicole Loichon, conseillère municipale d’Annecy, M. Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy, Mme Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Marie-Josée Fossorier, conseillère municipale d’Annecy, Mme Roselyne Druz Amoudry, maire adjoint d’Annecy et M. Pierre Hardy, directeur adjoint du Service des sports et des loisirs communautaires de la Ville de Sainte-Thérèse.