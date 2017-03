Le Gala de la persévérance scolaire récompense plus de 60 élèves de Lorraine

En février dernier, la Ville de Lorraine était l’hôte du tout premier Gala de la persévérance scolaire, un événement récompensant, encourageant et valorisant l’effort soutenu d’élèves de la municipalité. Organisé dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, ce gala a réuni environ 200 invités venus honorer plus de 60 élèves fréquentant les écoles situées sur notre territoire (du Ruisselet, Le Carrefour ou Le Tournesol) et la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine.

Ce projet est né au sein de la Table de concertation de Lorraine, grâce à une subvention du Consortium jeunesse et à la mobilisation de nombreux acteurs : les trois écoles et la Pré-maternelle de Lorraine, le Club Optimiste L’Orée-Des-Bois, le Club jeunesse Les Alérions et le Service des loisirs et de la culture de la Ville.



Lors de l’événement, c’est avec une fierté évidente que les héros récompensés ont reçu une médaille honorifique, remise par la mairesse de Lorraine, Lynn Dionne, ainsi qu’un certificat de la Chambre des communes, distribué par M. Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville. Les jeunes de la 3e à la 6e année ont également reçu un chèque-cadeau de la librairie Sainte-Thérèse, remis par M. Laframboise, député de Blainville. Soulignons que les enfants ont aussi eu droit à des messages personnalisés d’un de leurs grands-parents ou d’un proche ainsi que de leur professeur. Un spectacle de magie présenté aux petits de la prématernelle à la 2e année a agrémenté l’après-midi.

« À titre d’ex-enseignante, j’ai été le témoin privilégié des efforts déployés par les élèves et des défis qu’ils relèvent en persévérant. J’ai aussi constaté que le travail et l’encadrement qu’on offre aux enfants peuvent mener à la poursuite des études et au dépassement de soi. Ce gala en est d’ailleurs la preuve marquante. Bravo à tous les jeunes pour leur persévérance », félicite la mairesse Lynn Dionne.



Merci à Roger Barrette, animateur de la soirée et animateur communautaire du CISSS des Laurentides ainsi qu’aux membres du comité organisateur : Valérie Debien, responsable du projet pour la Table de concertation locale de la Ville de Lorraine ; Jacques Ouellette, président du Club Optimiste L’Orée-DesBois ; Laurenne Pelletier, responsable du Club Jeunesse Les Alérions ; Sylvie Poissant, directrice de l’école du Ruisselet, ainsi que Julie Richard, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Lorraine.