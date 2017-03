Moisson Laurentides remercie ses bénévoles

Moisson Laurentides a reconnu l’importance de ses bénévoles, lors d’un cocktail organisé en leur honneur au parc équestre de Blainville. L’apport des bénévoles est essentiel; sans eux, rien n’est possible. Tout au long de l’année, Moisson Laurentides a pu compter sur un réseau important de bénévoles et c’est grâce à cette grande chaîne d’entraide que nous pouvons maintenir nos opérations et réaliser notre mission.

En 2016, 324 bénévoles ont participé à nos opérations courantes pour un total de 11 066 heures de travail, ce qui équivaut à près de 6 employés travaillant à temps plein.

Plus de 2 000 bénévoles ont participé à La Grande guignolée et à La Grande collecte pour un total de 6 346 heures de bénévolat.

De plus, de nombreuses entreprises n’hésitent pas à libérer du personnel et à s’impliquer pour combattre la faim. Leur aide est inestimable.

Un grand merci à tous nos bénévoles!