Dévoilement des lauréates du concours En toutes lettres

Le 16 mars, la Ville de Blainville a couronné les trois gagnantes de son concours de création littéraire En toutes lettres, qui souligne le talent littéraire blainvillois.

Volet jeunesse (pour les jeunes de la première à la troisième année du secondaire)

Marianne Dubé, pour son texte Un nouveau départ (elle gagne le concours pour une deuxième fois)



Volet adulte (pour les personnes de 16 ans et plus)

Premier prix : Brigitte Farly, pour Retour à la terre

Coup de cœur : Marilyn Châteauneuf, pour La visite

Les participants devaient présenter une nouvelle originale de 800 à 1000 mots (volet jeunesse) et de 1000 à 1300 mots (volet adulte). Les textes soumis ont été évalués par un comité de sélection à partir de plusieurs critères, dont l’originalité, le style et la cohérence.

« Cette année, nous célébrons la cinquième édition de ce concours, dont la popularité ne se dément pas. Nous avions reçu 19 textes la première année et nous en avons eu 29 en 2017. Vous pourrez bientôt lire les textes des participantes et des participants sur le portail biblio.blainville.ca. Comme moi, les Blainvillois seront renversés par la qualité des œuvres et par le talent des auteurs », a déclaré la présidente de la Commission de la culture et conseillère municipale, Marie-Claude Collin.