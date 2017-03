Vers une version améliorée de Sainte-Anne-des-Plaines

Bonifier la qualité de vie de Sainte-Anne-des-Plaines; Améliorer la circulation sur le territoire; Préserver le caractère patrimonial de la municipalité; Promouvoir l’agriculture et le milieu naturel. Tels sont les quatre grands axes identifiés par la centaine de citoyens présents lors du Sommet anneplainois — Horizon 2025, en janvier dernier. Ce sont les conclusions du rapport du Sommet déposé par la conseillère Julie Boivin, lors de la séance municipale du 14 mars dernier.

« Ces souhaits exprimés par nos concitoyens rejoignent ceux de l'équipe municipale: maintenir et promouvoir la qualité de vie à Sainte-Anne-des-Plaines. Maintenant, à nous tous d'orienter nos actions afin de les concrétiser », a commenté le maire, Guy Charbonneau.

Plusieurs idées émises par les citoyens serviront de mesure à l'atteinte des objectifs. Des projets demeureront, alors que d'autres seront étudiés, comme l'implantation d'une résidence pour personnes non autonomes, l'accessibilité des commerces et bâtiments municipaux aux personnes à mobilité réduite, la création d'une maison des citoyens et la mise sur pied d'un circuit agrotouristique.

Parmi les autres suggestions, notons la mise en valeur et le respect du caractère patrimonial de la Ville, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'installation de bornes de recharge électrique, de supports à vélos et d'un stationnement incitatif, le développement du projet d’usine de biométhanisation et l'aménagement d'une seconde voie d'accès au village.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines devra continuer à dynamiser et améliorer l'offre commerciale existante, exploiter les forces du milieu et attirer davantage les touristes. Enfin, il est souhaité que la Ville continue de s'opposer fermement au projet de pipeline Trans-Canada.

Le Sommet anneplainois - Horizon 2025 a rassemblé autour d'une même table, élus, directeurs municipaux et citoyens afin de mieux définir les attentes de chacun et explorer les différentes avenues possibles qui traceront la voie à l’avenir de la municipalité.

Les conférences de Denis Coderre, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Kevin Renière, géographe et citoyen de Sainte-Anne-des-Plaines et Aline Mondou, coordonnatrice de la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) ont donné le ton à la journée. En après-midi, des ateliers sur le transport, l’économie, la santé et saines habitudes de vie, l'environnement et la sécurité et bien-être ont permis aux gens d'échanger entre eux et d'exprimer leurs attentes .

Il s'agissait de la quatrième rencontre citoyenne organisée par l'administration Charbonneau depuis son arrivée en poste en 2009.