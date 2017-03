Quelles sont les conséquences de l'oubli de consulter régulièrement un dentiste ?

Garder des dents et des gencives saines, telles sont les meilleures raisons de consulter régulièrement un dentiste. Que se passe-t-il dans le cas contraire et si l'on néglige cet acte pourtant banal aujourd'hui ? Les principales conséquences sont bien connues.



Négliger l'apparition de maladies liées à la plaque dentaire



La plaque dentaire est une accumulation bactérienne blanchâtre à la surface de la dent mêlée à des protéines salivaires et des sucres alimentaires. Le brossage régulier des dents permet d'éliminer la plaque. Mais elle se reforme presque immédiatement après. Elle se compose entre autres de streptocoques et de lactobacilles spécifiques de la bouche qui peuvent provoquer à la longue des maladies parodontales (maladies touchant les tissus de soutien des dents) et des caries dentaires. Le rôle du dentiste sera de surveiller que ces désagréments ne menacent pas la santé bucco-dentaire.



Favoriser l'accumulation de tartre



Lorsque la plaque dentaire se minéralise, elle devient du tartre. Quel que soit votre choix de dentifrice et malgré une hygiène irréprochable, il est toujours possible que du tartre s'accumule sur l'émail des dents ou dans de petits interstices exigus. Non seulement sa couleur jaunâtre n'est pas très esthétique, mais le tartre peut avoir de douloureuses conséquences nécessitant des traitements plus lourds qu'un simple nettoyage. Consulter régulièrement le dentiste permet de surveiller l'avancée du tartre et d'éventuellement le déloger sans douleur avant qu'il ne soit trop tard.



Multiplier les risques de déchaussements



Les déchaussements peuvent être une des conséquences de l'accumulation du tartre qui est une forme de roche résistante capable de repousser l'emprise naturelle des gencives. Lorsque les gencives ne tiennent plus les dents, ces dernières se déchaussent. L'os de soutien de la dent perd de la hauteur et la dent apparaît plus longue. Le risque est d'exposer la racine, voire de perdre sa dent.



Des conséquences sur tout le corps



Une mauvaise dentition peut avoir des conséquences plus générales sur la santé. Les douleurs dentaires ou gingivales, ainsi que la perte de dents, réduisent la qualité de la mastication et restreignent le choix des aliments. Les conséquences se répercutent sur la digestion et sur tout le système sanguin.



Dans un centre dentaire à Laval où vous pourrez passer un examen complet il vous est même possible d'obtenir une consultation sans frais. Comment se passer du dentiste dans ces conditions ?