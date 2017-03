Les montures de lunettes tendance en 2017

Choisir une nouvelle monture pour ces lunettes n’est pas toujours facile. Chaque année, de nouvelles tendances font surface et cette année de 2017 est loin de faire l’exception. Le retour en force du style rétro promet un mélange de style geek et sophistiqué.



En 2017 c’est avant tout, une large sélection de lunettes de vue et de montures de lunettes pour tous les styles et budgets s’offre à vous. Notre rédaction a fait le tri et vous présente les dernières tendances de cette année :



1) Les lunettes rondes



Eh oui, les lunettes Harry Potter sont de retour ! Cette année les montures rondes sont à l’honneur. Pour homme comme pour femme, cette forme donne un look sexy geek. Avec une monture chic en relief ou encore les montures en bois, ces lunettes unisexes ont un style assez particulier et représentent une génération de plus en plus égalitaire.



2) Les lunettes en format papillon



De plus en plus populaire, cette monture se distingue par sa capacité à agrandir le regard de la personne qui la porte. Cette mode héritée des années 50, nous ramène vers le style rétro féminin parfait pour toutes les tenues, nous rappelant les personnages de la série Mad Men.

Que ce soit pour vos lunettes de soleil ou de vue et, quelle que soit la couleur, ces montures féminines sont parfaites pour toutes les saisons et toutes les formes de visages.



3) Les montures rectangulaires



Persistantes malgré tout, les lunettes rectangulaires, un classique dans la mode masculine signe une forte présence en cette année 2017 et se veulent plus modernes et sophistiquées. Bicolores ou encore sobres, ces montures évoquent fortement l’élégance et l’audace. Parfaites pour les lunettes de vue masculine, elles sont à la fois pratiques au quotidien et pour les occasions spéciales.



4) Les montures Pantos



Cette nouvelle tendance disponible pour homme et femme fait fureur. Ayant refait surface ces dernières années, elles sont de plus en plus victimes de leurs succès et font exploser les ventes. Leur forme ovale ou ronde aplatie sur la partie supérieure rappelle les années 40. Elles sont parfaites pour les visages de carré, mais peuvent très facilement se marier aux différentes formes de visage.



Cette année signe un retour en force des montures des années 40, 50 ou encore 70, dans des dimensions plus travaillées et à l’aide de matériaux de dernières technologies.