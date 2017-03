Voyager pour se dépayser : 5 destinations pour y parvenir

Vous aimez voyager pour découvrir des pays authentiques et différents ? Apprenez comment les 5 destinations suivantes peuvent vous aider à vous dépayser complètement lors d’un voyage.



L’Asie du Sud-Est

La destination numéro 1 pour le voyage qui dépayse peut sans aucun doute être l’Asie du Sud-Est. C’est une partie du monde qui regorge d’excellentes introductions à l’aventure. Que vous partiez en Thaïlande, au Laos ou en Malaisie vous avez un grand choix de temples, de campagnes, de villes et de lieux naturels hors du commun. Vous ne serez jamais à court d’activités dans ce coin de l’Asie !

L’Europe

Le continent européen est en général une excellente destination pour les voyages différents et enrichissants. Si vous allez dans une auberge, vous rencontrerez beaucoup d’autres voyageurs étrangers. Le système de train est simple et vous pouvez même vous déplacer seul pour aller à la découverte des joyaux de l’Europe. Les destinations les moins chères et les plus dépaysantes sont par exemple, le Portugal, l’Espagne, la République Tchèque, certaines régions de la France, etc. …



L’Afrique

Nous avons tous entendu parler de l’Afrique. Ce continent peut offrir des séjours magnifiques pour tous types de personnes. Vous pouvez y trouver des lacs, de belles forêts, des villes pittoresques et même faire un safari privé en Afrique du Sud peut aussi être une expérience hors du commun. Bref, un voyageur curieux peut trouver tout ce dont il rêve en Afrique.



Les joyaux de l'Océanie

En Océanie, vous pouvez même voyager en solo ! Sur la route et dans les lieux d’hébergement, vous retrouverez un bon paquet de voyageurs qui, comme vous, aiment l’aventure. Joignez-vous à ces nomades pour parcourir le bush ou partez vagabonder dans les grandes métropoles si cela vous tente. Ne vous faites aucun souci, vous aurez suffisamment de quoi vous divertir dans ces îles !



L'Amérique du Sud

Des pays comme le Costa Rica, le Guatemala, l’Argentine, Cuba ont l’habitude de voir des voyageurs étrangers qui passent quelques jours ou quelques mois dans leurs pays. Il est très simple de se déplacer d’un endroit à l’autre en Amérique du Sud. Vous pouvez avoir des milliers d’activités originales à faire, de la jungle à la mer en passant par les montagnes et les vignobles !



Lorsque vous partez en voyage, vous rencontrez toujours d’autres voyageurs ou des habitants sympathiques avec qui vous pouvez passer du bon temps ! Si vous aimez le dépaysement, certains voyages ne sont vraiment pas à rater