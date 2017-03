Le rôle d'un audioprothésiste dans votre santé auditive

Technicien en solutions de correction de la qualité auditive, l'audioprothésiste joue un rôle central pour de nombreuses personnes souffrant d'un déficit auditif. Que la situation de handicap soit plus ou moins lourde, l'audioprothésiste est au centre du bien-être de la personne en matière d'écoute.



Les statistiques de la santé auditive



Il y aurait, en regroupant différentes statistiques, environ 360 000 sourds profonds au Canada et 3,2 millions de personnes souffrant de déficience auditive. Ces chiffres semblent à peu près correspondre aux chiffres d'autres pays au mode de vie équivalent (États-Unis, France, etc.) soit environ 9% de la population souffrant d'une situation de handicap liée à l'audition et environ 1% de sourds profonds (de naissance ou suite à un accident).



Les conséquences d'une audition déficiente



Mal entendre provoque un large éventail de désagréments quotidiens :

irritabilité

mauvaise communication, perte de liens sociaux

troubles de l'attention et de la concentration

perte d'équilibre liée à une lésion de l'oreille interne

maux de tête

troubles du sommeil

hypertension

etc.

Le diagnostic



Grâce à un test auditif chez un audiologiste, la production d'un audiogramme permettra de déterminer le degré de perte d'audition.



Après avoir consulté un audiologiste, une personne diagnostiquée sera redirigée vers des audioprothésistes qualifiés pour vous aider à retrouver une meilleure audition. Les appareillages ont beaucoup évolué et se miniaturisent de plus en plus.



Suivant le taux de déficience auditive, une prothèse personnalisée sera prescrite. Il en existe de différentes sortes, depuis le simple appareil d'amplification aux implants cochléaires.



Le rôle de l'audioprothésiste



Sur base de la prescription et de votre choix personnel, l’audioprothésiste adaptera un appareil personnalisé à vos oreilles. Il prendra une empreinte puis conseillera l'appareillage qui correspond à vos attentes et à votre niveau de confort.



Puis, l'audioprothésiste se chargera d'effectuer un suivi régulier. Pour quelles raisons ?

l'audition et la perception sonore changent avec le temps

des techniques de rééducation auditive peuvent améliorer l'audition et nécessiter de nouveaux réglages

suivant la qualité et l'entretien de l'appareil, il peut se dégrader

entretien : nettoyage, changement de piles

Le cas particulier de l'implant cochléaire



L'implant cochléaire, destiné aux sourds profonds, se généralise de plus en plus. Il nécessite une intervention chirurgicale relativement lourde sous anesthésie générale et de nombreux suivis et réglages réguliers. Le rôle de l'audioprothésiste est important dès la prise des empreintes jusqu'à l'accompagnement de toute une vie du patient implanté.



Ne négligez pas, pour votre confort quotidien, de réaliser un test auditif au moindre doute.