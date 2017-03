La Ville de Sainte-Thérèse fait don de mobiliers aux citoyens

À la suite du départ d’un des locataires de la Maison de l’emploi et du développement humain, la Ville de Sainte-Thérèse a récupéré plusieurs éléments de mobilier qui ont été laissés sur place. La Ville offre la chance aux Thérésiennes et aux Thérésiens de venir récupérer gratuitement ces biens mobiliers. Les organismes sont également les bienvenus.



Les personnes intéressées sont donc conviées le samedi 1er avril prochain entre 8 h et midi, au 2e étage de la Maison de l’emploi et du développement humain, située au 100, boulevard Ducharme.



Des chaises, des bureaux, des filières et des tables de toute sorte seront entre autres offerts sur place. La formule « premier arrivé, premier servi » sera en vigueur, faites- vite!



Pour visualiser l’inventaire des biens, visitez le www.sainte-therese.ca