Leucan Laurentides-Lanaudière mise sur la force du groupe pour cette 17e édition du Défi têtes rasées Leucan

Leucan Laurentides-Lanaudière est très fière de lancer aujourd’hui dans sa région, la 17e édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM. Cette année, Leucan mise sur la force du groupe et lance le Défi des leaders Leucan.



Cette nouvelle initiative du Défi têtes rasées Leucan invite les dirigeants d’entreprise à devenir un leader dans leur communauté en organisant un Défi têtes rasées Leucan dans leur entreprise. Chaque leader s’engage à amasser un minimum de 25 000 $ avec son groupe. Pour en savoir plus sur les leaders de la campagne et pour les encourager, la population est invitée à visiter le leaders.tetesrasees.com.



M. Mathieu Déziel, coordonnateur de Leucan Laurentides-Lanaudière, ajoute également que « faire le Défi en équipe, c’est renforcer le sentiment d’appartenance au groupe et vivre une expérience inoubliable. Évidemment, c’est aussi faire une différence dans la vie des enfants atteints de cancer et de leur famille ».



Pour l’édition 2017, Leucan Laurentides-Lanaudière peut compter sur ses présidents d’honneur et ses jeunes porteparoles ainsi que ses fidèles partenaires accueillant les sites officiels de Leucan depuis plusieurs années.



Carrefour du Nord de Saint-Jérôme | 28 mai

Jeanne Lachance, jeune membre de Leucan et résidente de Saint-Jérôme, a accepté le rôle de porte-parole.



Galeries Rive Nord de Repentigny | 28 mai

M. Benoit Delisle, directeur des ventes chez TC Média Hebdo Rive Nord, assurera le rôle de président d’honneur. À titre de porte-parole, Zackary Groubos, jeune membre de Leucan, se joint à lui.



Place Rosemère | 4 juin

C’est en collaboration que Mme Johanne-Claire Bérubé, directeure générale de la Place Rosemère, et Richart Roy, coiffeur au Salon Jacques Despars, s’impliquent en tant que coprésidents d’honneur pour le 15e anniversaire du Défi. Ayant récemment terminé ses traitements, Ariel Forget, jeune membre de Leucan se joint à eux en tant que porteparole.



Galeries Joliette | 4 juin

Sophie Lacas, membre de Leucan tout juste âgée de 2 ans et demi, agira à titre d’enfant porte-parole accompagnée de sa famille.

Galeries Terrebonne | 17 septembre

Le rôle de jeune porte-parole sera assuré par Ariane Blanchard, jeune membre de Leucan âgée de 10 ans.



Festival de la galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache | 17 septembre

Loudovick Gauthier, jeune membre de Leucan et citoyen de la région, sera présent à titre de porte-parole.



Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage mentionné ci-dessus au courant de l’année ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com.



Leucan Laurentides-Lanaudière tient également à souligner la générosité de PROXIM, présentateur de l’événement pour une 2e année, de Mia, qui a créé pour une 3e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association, de Dominic Paquet, porte-parole bénévole provincial pour une 6e année consécutive et de ses partenaires régionaux : CIME FM, M103,5 FM et Imagi Affichage.



À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.