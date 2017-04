Un projet-pilote pour les poules urbaines

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato est heureuse d’annoncer que la Ville de Boisbriand permettra les poules en milieu urbain et répondra ainsi de façon positive à une demande récurrente des citoyens.

« L’agriculture de proximité est un enjeu dont les citoyens nous parlent de plus en plus. En faisant la rencontre de citoyens engagés et motivés, et à force d’arguments réfléchis, j’ai considéré, avec les membres du conseil, un projet-pilote afin d’autoriser les poules pondeuses. En plus de s’inscrire dans une tendance de « ville nourricière », cette vision urbaine de l’agriculture répond au besoin de se réapproprier sa façon de consommer et de s’alimenter. À l’instar de grandes villes comme New York, Chicago et Vancouver, nous permettrons l’élevage de poules pondeuses sur notre territoire. L’objectif est de permettre aux citoyens responsables et dédiés de vivre cette expérience », précise la mairesse.

Projet-pilote

Grâce à un amendement du Règlement RV-1355 sur la qualité de vie qui sera adopté le 2 mai prochain, des citoyens pourront accueillir des poules pondeuses. Des obligations bien précises devront être respectées afin de ne pas nuire aux voisins. Entre autres, deux permis seront requis, les coqs seront interdits, un poulailler sera obligatoire, et un maximum de cinq poules sera autorisé. La réglementation de ce projet-pilote sera accessible au www.boisbriand.ca ou directement auprès du Service de l’urbanisme après la séance du conseil de mai.

Avant l’obtention des permis pour la garde des poules et du poulailler, les citoyens intéressés devront s’inscrire à une formation obligatoire offerte gratuitement au Centre culturel (480, rue de Chavigny) le 25 avril, de 19 h à 21 h ou le dimanche 30 avril, de 9 h à 11 h. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant auprès de la Ligne verte au 450 435-1954, poste 444.