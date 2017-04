Golfer pour un parcours sans faim

Moisson Laurentides, la banque alimentaire des Laurentides, tiendra sa 18e Classique de golf, le 23 mai prochain, au magnifique Club de golf Le Blainvillier, situé à Blainville.

À titre de banque alimentaire régionale, Moisson Laurentides vise à améliorer la sécurité alimentaire des gens qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles et les amener à atteindre une autonomie financière. Moisson Laurentides redistribue des denrées à 77 organismes qui viennent en aide à plus de 22 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois. Chaque dollar donné à Moisson Laurentides permet de redistribuer 15 $ de denrées. Parce que la faim ne fait pas de distinction… et que personne n’est à l’abri d’une situation difficile.

« À titre de président d’honneur du tournoi, j’aimerais vous interpeller personnellement afin d’obtenir votre engagement envers la communauté en réservant dès maintenant votre place pour ce tournoi. Une belle occasion de commencer votre saison de golf sur une note de générosité et de partage » de rappeler M. Yves Bigaouette, Directeur Principal Sobeys Centre de distribution Automatisé de Terrebonne.

Nous vous encourageons à former des quatuors afin de participer à cette Classique de golf annuelle. Vous pouvez également soutenir l’événement en tant que partenaire financier.

Pour information : 450 434-0790, poste 303 ou evenements@moissonlaurentides.org ou

http://www.moissonlaurentides.org/evenements/la-classique-de-golf.php