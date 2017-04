Projet CFER à la Polyvalente Deux-Montagnes

Dans le cadre de son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes a généreusement contribué à l’implantation et au démarrage du projet CFER (centre de formation en entreprise et récupération) qui a vu le jour à la Polyvalente Deux-Montagnes. Ce programme vise le développement et la formation d’élèves ayant certaines difficultés par la création d’une école-entreprise.

Celle-ci œuvre dans le déchiquetage de documents confidentiels et nominatifs. Les valeurs telles que l’autonomie, l’engagement, l’effort, la rigueur et le respect y sont enseignées. Les objectifs ultimes sont d’accroître le taux de qualification et de faire de ces jeunes des personnes autonomes, des citoyens engagés et des travailleurs productifs.