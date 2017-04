Le projet “Bols du partage” pour combattre la faim

Trois élèves de l’école secondaire Liberté-Jeunesse au volet alternatif organisent un projet pour aider à combattre la faim.

Le 30 mars dernier, Gabriel Villeneuve, Antoine Primeau et Charbel Moussa ont rencontré Ève Massicotte de l’organisme Moisson Laurentides pour discuter de leur projet. Selon l’organisme, plus de 22 000 personnes par mois ne mangent pas à leur faim dans les Laurentides.

Soutenus par leur enseignante, Madame Hajer Bouchnak, les élèves organisent un événement spécial. C’est à la cafétéria de l’école secondaire Liberté-Jeunesse que le 29 avril prochain à

12 h aura lieu le dîner Bols du partage. Gabriel, Antoine et Charbel ont contacté de généreux artistes de la région qui ont accepté de leur confectionner des bols. Actuellement, ils ont obtenu une donation de plus de 140 récipients. Lors de l’événement, ceux-ci seront vendus 20 $ et différentes soupes seront servies. Tous les profits effectués lors de cette journée seront remis à Moisson Laurentides.

Pour participer à l’événement, contactez Gabriel Villeneuve avant le 21 avril (gabrielconcorde@gmail.com, 514-943-1349) ou consultez leur page Facebook (@projetbolsdupartage). Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, vous avez tout de même la possibilité de commander un bol.

Dîner Bols du partage

Samedi 29 avril 2017

12 h à 14 h

École secondaire Liberté-Jeunesse

2919 boulevard des Promenades, Sainte-Marthe-sur-le-Lac