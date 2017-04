Moisson Laurentides : La grande collecte pour Combattre la faim et nourrir l’espoir!

Les 28 et 29 avril prochains, la population des Laurentides pourra soutenir Moisson Laurentides dans sa mission de combattre la faim. Sur tout le territoire des Laurentides, les nombreux bénévoles identifiés « Moisson Laurentides » vous attendront chez les divers marchands participants de la région des Laurentides et de la MRC des Moulins dans Lanaudière le vendredi 28 avril de 15 h 30 à 20 h 30 et le samedi 29 avril de 10h à 16h. Des bénévoles seront présents à certains points de collecte sur rue situés à Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, Ste-Adèle, St-Hippolyte, Rosemère le samedi 29 avril de 9h à 15.

Merci de votre générosité. Les dons en denrées non périssables ainsi qu’en argent seront redistribués aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire du territoire, leur permettant ainsi de regarnir leurs tablettes.

Chaque semaine, ici même dans les Laurentides, 22 000 personnes, dont 36,5% sont des enfants, n’ont pas de quoi se nourrir trois fois par jour, tous les jours. Pendant la période des Fêtes, les banques alimentaires comme Moisson Laurentides se regarnissent assez facilement, car les gens sont plus enclins à donner à ce moment précis de l’année, mais la faim n’a malheureusement pas d’agenda et, au printemps, alors que nos réserves alimentaires sont au plus bas, les besoins des familles démunies sont toujours aussi criants. Lors de La grande collecte pour combattre la faim, vous avez le pouvoir de nous aider! Les mois qui viennent s’annoncent pénibles pour des milliers de familles de la région. C’est pourquoi Moisson Laurentides lance un appel urgent en don et en denrées.

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides, c’est la banque alimentaire de la région. Son rôle: solliciter et recueillir des denrées sur le territoire des Laurentides pour les redistribuer ensuite à près de 77 organismes locaux dûment accrédités. Ces organismes et comptoirs alimentaires s’assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première nécessité pour combattre la faim et alléger leur fardeau financier, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation et de devenir à nouveau autonomes. Plus de 22 000 personnes, dont 36,5% sont des enfants, utilisent un service d’aide alimentaire chaque semaine, dans la région.

Afin d’en apprendre davantage sur la mission et les activités de Moisson Laurentides et pour être bénévoles, consultez le site Internet au www.moissonlaurentides.org.