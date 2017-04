Grande finale de la 10e édition du Concours d’épellation de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

La grande finale du Concours d’épellation 2017 de la Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles (CSSMI) s’est tenue le 12 avril dernier à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, située à Boisbriand. À nouveau cette année, les 20 finalistes, tous issus du 3e cycle du primaire, ont été à la hauteur de ce grand défi d’épellation. Avec concentration et rigueur, les jeunes ont épelé à tour de rôle les mots demandés sous le regard attentif des juges, parents, amis et intervenants scolaires. Rappelons que cette année, plus de 55 écoles primaires ont fait participer leurs élèves à ce Concours. Plusieurs dignitaires sont venus encourager les élèves : la vice-présidente de la CSSMI, Josée Bastien, les commissaires Sandra East, Danielle Laramée, Sylvie Legault, Marie-Hélène St-Georges, Lola St-Pierre, Denis Chabot et Antonio Ciarciaglino, le directeur général adjoint Jean-François Lebeau, ainsi que la direction de plusieurs écoles accompagnée de son personnel enseignant.



Félicitations aux quatre lauréats 2017 Quatre élèves ont remporté haut la main la grande finale et ont reçu, en plus du trophée remis à tous les finalistes, des livres gracieusement offerts par différentes maisons d’édition ainsi que des chèques-cadeaux. Les lauréats 2017 sont :

1er prix : 200 $ : Victor Ulrich École Gabrielle-Roy (Boisbriand)

2e prix : 175 $ : Mylène Millaire École Gaston-Pilon (Boisbriand)

3e prix : 150 $ : Jérôme-Félix Lessard École Rose-des-Vents (St-Joseph-du-Lac)

4e prix : 100 $ : Nathan Vadeboncoeur École Rose-des-Vents (St-Joseph-du-Lac)





Développer la force de l’orthographe Ce Concours d’épellation demeure une expérience stimulante et enrichissante qui vise, entre autres, à donner le goût aux élèves de développer leur force dans l’orthographe des mots. Le simple fait de participer à ce type de concours s’avère en soi une impressionnante réussite. Les jeunes ont travaillé avec rigueur et persévérance pour apprendre un nombre impressionnant de mots, sans toutefois connaître à l’avance les mots à épeler qui leur étaient demandés. Ces élèves font honneur à leur école et à toute la Commission scolaire!

Le Concours d’épellation exige un impressionnant travail de la part des membres du comité organisateur. Merci à Hélène Bertrand, Michèle Charest, responsable du Concours, Janie Dugal, Kim Thériault, Éric Boudreault, Marylène Jetté, Patricia Joly, Josée Plouffe et Isabelle Sirois pour le succès que connaît cet événement. Il convient aussi de remercier la direction et le personnel enseignant dévoués des 55 écoles primaires qui ont contribué à la réussite de ce Concours!