24 heures de science pour toute la famille dans les Laurentides

Quatre activités auront lieu dans les Laurentides pour la 12e édition du 24 heures de science les 12 et 13 mai prochains. Au Centre communautaire de Rosemère, le public a rendez-vous le vendredi soir avec l’équipe d’Éco-Nature pour une conférence multimédia sur les chauves-souris ! À la suite de laquelle ils pourront partir sur les traces ces créatures de la nuit dans la nature et capter leurs ultrasons à l’aide d’appareils scientifiques. Le samedi, l’organisme Éco-Nature vous proposera d’en savoir plus sur les différents milieux humides. Vous aurez l’occasion de suivre un naturaliste passionné sur la passerelle du marécage Tylee pour une bouffée de plein air ! Au Centre commercial Place Rosemère, toute la famille est attendue samedi pour découvrir une kiosque sur l’exploration minière. Vous définirez de façon responsable et éclairée le potentiel réel des nouveaux gisements de minerai en compagnie des animateurs de la Boite à science. À l’Observatoire du Bois de Belle-Rivière, le Club d’astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel accueillera petits et grands pour une séance d’observation du Soleil. Celui-ci vous réserve bien des surprises ! Profitez de ces deux jours exceptionnels !



L’édition 2017 du 24 heures de science, sur le thème Science et Fiction, vous propose tout un programme pour explorer le monde de demain, pour vous immiscer au cœur des projets scientifiques ou même parler d’innovation ! Ce qui paraissait du domaine de l’imaginaire ou de la science-fiction il y a à peine 50 ans est en passe de devenir réalité, ou l’est déjà devenu : le clonage, l’exploration de la surface de Mars, la thérapie génique, les nanorobots ou encore les écrans tactiles. La science et la technologie sont partout autour de nous et nous réservent beaucoup de surprises pour l’avenir.



Plus de 400 activités sont prévues dans l’ensemble de la province! Tous les aspects de la science sont concernés : biologie, chimie, mathématiques, santé, sciences humaines, etc. Pour choisir vos activités, rien de plus simple : un moteur de recherche facile à utiliser est disponible sur www.science24heures.com. Le festival, organisé par Science pour tous et reconnu par l’UNESCO, fait également partie de l’Odyssée des sciences, un évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).



Les porte-parole de l’événement sont Marie-Pier Elie, journaliste scientifique et Dominique Berteaux, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski. Pour eux, « la science immunise contre l’obscurantisme, un rôle plus que jamais indispensable. En prime, elle offre une bonne dose d’émerveillement »



Science pour tous – Organisme privé sans but lucratif, Science pour tous rassemble les acteurs de la culture scientifique et technique (CST) du Québec. Le 24 heures de science est l’événement phare de l’association. Le festival bénéficie de l’appui de partenaires majeurs tels le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).