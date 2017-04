Les grandes étapes d’un projet d’agrandissement de maison

Vous avez le projet d’agrandir votre maison. Lorsque votre famille s’agrandit, certains travaux dans la maison sont nécessaires. Ou il peut simplement s’agir d’un besoin de plus d’espace et de confort. Mais connaissez-vous les règles à respecter pour maximiser vos chances de réussir votre projet d’agrandissement ? Non ? Voyons donc ensemble ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.

La vérification préalable auprès de votre municipalité

Avant de commencer vos travaux d’agrandissement de votre maison, vous devez impérativement vous renseigner auprès de votre municipalité. Ce genre de projet peut ne pas être autorisé dans votre région. Il est donc nécessaire de se renseigner avant de démarrer les travaux.

Prenez connaissance des restrictions que la municipalité impose pour ce type de projet. Vous saurez dans quelle mesure vous pourrez agrandir votre maison.

La réalisation d’un devis et l’embauche de l’entrepreneur

Après avoir eu la confirmation que vous pouvez agrandir votre maison, vous devrez engager un architecte et/ou du personnel qualifié qui vous réalisera le devis sur votre projet. Avoir connaissance des frais à engager vous évitera de vous lancer puis de vous rendre compte que vous n’avez pas les ressources nécessaires pour terminer votre projet.

Ensuite, vous pourrez engager un entrepreneur général multimétiers et multi expertise qui vous offre une gamme étendue de services. Vous pourrez choisir avec lui, le type d’agrandissement qui sera approprié à votre maison. Vous pourrez ainsi réaliser un projet adéquat.

Certains se lancent dans un projet qu’ils ont juste envie de réaliser alors que leur maison n’a pas été prébâtie pour supporter ce type d’agrandissement. Ce genre de projet est budgétivore et très stressant.

Retenez que vous devez donc :

Faire réaliser un devis spécifique à votre projet avant de lancer un projet

Trouver un entrepreneur compétent qui vous aidera à déterminer le type d’agrandissement que vous pourrez faire.

Mais ce n’est pas tout.

Assurez-vous que tout soit sans danger

À cette étape, vous devez vous assurer que l’entrepreneur que vous avez embauché est authentique et connu à la RBQ. Vous devez impérativement vous assurer que sa licence est valide. Ainsi, vous n’engagerez pas un entrepreneur sans expérience et qui n’est pas recommandé. Cela vous protégera des risques de complications et de travaux non qualifiés et efficaces.

En somme, agrandir votre maison est un projet tout à fait réalisable. Mais pour agrandir votre maison, il existe plusieurs étapes que vous devez respecter. Ces étapes vous permettront de réussir votre projet d’agrandissement de votre maison sans vous ruiner en temps et en argent.