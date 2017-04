Quelles sont les zones du visage que le Botox cosmétique traite efficacement ?

Nombreux sont ceux qui rêvent de vieillir sans trop subir les marques du temps. Notamment au niveau du visage, il existe une multitude de traitements permettant de réduire les rides. Parmi eux, le Botox cosmétique a la cote. Mais quelles sont les zones du visage qu’il traite efficacement ?

Botox® : de quoi s’agit-il ?

Le Botox est issu de la toxine botulique, une protéine que l’on a purifiée. Administré sous forme d’injections par un médecin, cette toxine se fixe sur le récepteur des nerfs qui contractent les muscles. En agissant sur les terminaisons nerveuses, elle relaxe ainsi les muscles.

Découverte en 1946, la toxine botulique a d’abord été utilisée pour traiter certains spasmes et le strabisme (yeux croches). Ce n’est qu’en 1997 que le Botox a commencé à être commercialisé pour traiter les rides d’expression. En plus de relâcher les muscles, il a aussi tendance à relaxer la peau qui se situe dessus, réduisant ainsi ses plis.

Le secret d’un beau résultat réside dans un dosage adéquat des injections de Botox cosmétique. En pratique, il peut être utilisé pour traiter la plupart des zones du visage.

Le front et les yeux

Des injections réparties sur le front permettent d’atténuer les rides horizontales, même les plus marquées.

De plus, le Botox permet de réduire les rides au niveau des yeux :

Aussi appelée « ride du lion », la glabelle désigne la ride profonde située entre les sourcils, qui donne parfois un air sévère.

Même si les pattes-d’oie aux coins des yeux apportent plutôt un air rieur, certaines personnes préfèrent les éliminer.

En plus d’atténuer les rides, la toxine botulique peut aussi retendre la peau des yeux. Cela permet de relever les côtés de sourcils ou de réduire les poches sous les paupières inférieures.

Le nez et la bouche

Les personnes qui retroussent beaucoup leur nez en parlant ou en riant peuvent avoir des rides à sa base. Le Botox cosmétique peut les atténuer.

Par ailleurs, des injections au niveau de la bouche permettent de réduire les rides des lèvres supérieures et inférieures. On peut aussi en utiliser pour limiter les plis du menton et le sillon naso-labial (ou naso-génien), qui s’étend des ailes du nez jusqu’aux commissures des lèvres.

Le bas du visage

Grâce au Botox, il est même possible de retendre l’angle de la mâchoire (les masséters), pour (re)dessiner le contour du visage. Il permet aussi de lisser la peau du cou et du décolleté.

Conclusion

Le Botox cosmétique permet donc de relaxer les muscles et de retendre la peau du visage. Il est possible d’en utiliser sur la plupart des zones du visage, selon ses besoins !