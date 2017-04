Prendre une assurance-vie permanente ou temporaire : quelles différences ?

Au moment de rencontrer votre courtier en assurance-vie, il vous faudra faire le choix entre une qui sera permanente ou une autre temporaire. Comment faire le bon choix ? Quels sont les critères à prendre en compte pour s’assurer de la meilleure protection pour vous et votre famille ? Voici les principales différences entre une assurance-vie permanente et une assurance-vie temporaire !

L’assurance vie temporaire : plus claire, plus simple et surtout moins chère

Comme son nom l’indique, une assurance vie temporaire est une police d’assurance qui vous couvre sur un délai convenu au préalable. Il peut aller de 10 à 20 ans selon vos préférences et vos besoins. L’assurance vie temporaire reste cinq fois, voire sept fois moins chère que l’assurance vie permanente. En ce sens, ses tarifs appliqués ne sont pas garantis être comparables et aucune indemnité ne vous sera versée à l’expiration de cette police.

Les courtiers proposent généralement d’opter pour une assurance vie temporaire et d’investir le reste. Mais selon les cas, il est toujours recommandé aux clients de bien analyser chaque option avant d’en choisir une définitivement. Le cas d’une assurance vie temporaire n’est pas le mieux adapté pour un entrepreneur de 35 ans, ayant particulièrement réussi dans les affaires, car il ne pourra pas transmettre son héritage financier, par exemple.

L’assurance vie permanente : plus chère, mais une police à vie pour tous les types de circonstances

L’assurance vie permanente reste certainement plus coûteuse, cinq à sept fois plus chère que l’assurance vie temporaire, évidemment. Toutefois, elle apporte différents avantages à son souscripteur. Il y a notamment la sécurité financière des enfants ou du conjoint, l’aide pour éviter les « pénalités de gêne » à un enfant, la plus grande facilité de veiller à l’avenir de sa famille plutôt que de son percepteur…

En effet, souscrire à une assurance vie permanente permet notamment de bénéficier d’une option d’investissement pour se protéger des taux d’imposition les plus élevés sur le marché. Dans certains cas, par exemple sur la police concernant les enfants, l’acte peut paraître morbide pour beaucoup. Toutefois, c’est la meilleure manière actuellement pour que les enfants restent couverts tout en prenant l’âge.

Ce sont les grandes principales différences entre ces deux types de polices. Mais avant de faire le choix final, il est conseillé d’obtenir la meilleure protection en assurance vie pour votre famille grâce à un comparateur en ligne. De cette manière, vous disposerez des tarifs et les clauses les plus avantageux.