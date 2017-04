L’audiovisuel est un secteur d’avenir, qui propose de multiples carrières et attire de plus en plus de personnes. Mais quels sont les métiers les plus recherchés dans l'industrie de l'audiovisuel au Québec ?

Audiovisuel : de quoi parle-t-on ?

Le secteur de l’audiovisuel est vaste puisqu’il regroupe tout ce qui concerne la création et la commercialisation d’œuvres audiovisuelles. Cela inclut le cinéma, la télévision, la publicité, le web, la vidéo, etc. Mais également la radio, le multimédia, ainsi que les arts médiatiques, numériques et interactifs.

En pratique, les fonctions liées à l’audiovisuel concernent aussi bien la direction que la production, la réalisation, la mise en scène, l’interprétation artistique, le montage, la postproduction, la création de costumes et de décors, l’éclairage, le son, les effets spéciaux, etc.

Selon la Classification nationale des professions (CNP) du Québec, le secteur de l’audiovisuel comporte huit types d’emplois :

Directeurs. Professionnels des relations publiques et des communications Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé. Cadreurs de films et de vidéos. Techniciens en radiotélédiffusion. Techniciens en enregistrement audio et vidéo. Autre personnel technique. Personnel de soutien et aides.

Dans la province de Québec, vous pouvez donc trouver un emploi dans l’audiovisuel, adapté à votre profil.

Métiers créatifs

Si vous êtes plutôt créatif, vous pouvez aussi bien vous orienter vers un métier sous les feux des projecteurs (comédien, cascadeur) que vers une fonction plus en retrait.

En effet, vous pouvez aussi exprimer votre créativité en tant que scénariste ou (assistant) réalisateur.

Dans les coulisses, on trouve également des accessoiristes, costumiers maquilleurs et décorateurs, qui font en sorte de reproduire fidèlement la vision du scénariste et du réalisateur… avec créativité !

Métiers liés à la réalisation

La réalisation ne concerne pas que le réalisateur, loin de là !

Si ce domaine vous attire, vous avez l’embarras du choix. Par exemple, le directeur de photographie organise les prises de vue et les cadrages. Puis le chef opérateur et le cadreur veillent à ce que les plans soient filmés selon ses instructions. En complément, le chef de car s’assure que l’équipement convienne à la réalisation.

Métiers techniques

Dans l’audiovisuel, la technique regroupe aussi bien la prise de vue et de son, que le montage en postproduction. Si ces tâches vous tentent, intégrez une école de son à Montréal proposant des formations dans les techniques de production audio et musicale.

Autres métiers de l’audiovisuel

En complément, d’autres métiers s’ajoutent au niveau de la logistique (producteur, régisseur, responsable d’antenne, etc.) et de l’information (animateur, journaliste, rédacteur-reporter, etc.).

Conclusion

Quel que soit votre profil, vous pouvez donc choisir entre de nombreux métiers de l’audiovisuel au Québec.