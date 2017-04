5 produits de beauté essentiels à toujours avoir dans votre sac à main

Le contenu du sac d’une femme est le reflet de sa personne, car il contient en général, ses papiers d’identité, ses clés de maison, de voiture. Mais le sac d’une femme contient aussi et surtout, ses produits de beauté préférés si besoin lui prend de se refaire une beauté. Entre autres, produits de maquillage ou crèmes hydratantes, il y a l’embarras du choix selon, le sac et les goûts de chacune. Ceci-dit, il y a cinq produits de beauté essentiels qu’une femme ne devrait jamais oublier de mettre dans son sac.

1/ Le baume hydratant pour les lèvres

Il est indispensable car beaucoup de femmes ont les lèvres gercées, ou pire, craquelées qui nécessitent une hydratation quotidienne. Un baume vous donnera des lèvres saines et douces.

2/ La crème pour les mains

C’est aussi très important d’avoir une crème pour les mains dans son sac pour s’en mettre de temps en temps au cas où les mains deviennent sèches ou rêches. Si vos mains ne sont pas très sèches vous pouvez vous en mettre de manière préventive et un produit en grande surface vous conviendra parfaitement. Si par contre, vous avez des mains assez sensibles (comme des problèmes de rougeur etc…), il convient de s’en procurer en pharmacie afin d’avoir des conseils appropriés.

3/ Le rouge à lèvres

Et oui, c’est aussi un indispensable dans le sac d’une femme ! Quelle que soit votre carnation mesdames, un rouge à lèvre ravivera votre teint et donnera de la vivacité à votre visage. Que vous le preniez rouge, rose, orange ou mauve, privilégiez un rouge à lèvres hydratant et anti-âge à base d’huile d’argan bio, il n’y a pas plus affreux que des lèvres gercées !

4/ Un crayon pour les yeux

Il est utile dans votre sac pour obtenir un regard intense et avoir des yeux de biche. A n’importe quel moment de la journée, vous pouvez le sortir et vous en mettre un trait fin en dessous de l’œil et même au dessus, si vous voulez un regard à la Néfertiti.

5/ Le déodorant

Le must mesdames et mesdemoiselles ! Quoi de plus agréable que de sentir bon ? Personne ne veut sentir la transpiration. Il est donc toujours utile d’avoir ce bon vieux compagnon de route à ses cotés pour s’en mettre si besoin. Un conseil ; préférez le stick, si vous avez un petit sac.

Alors si vous voulez passer pour la fille en vogue, qui a tout ce qu’il faut dans son sac, prenez note de ces quelques conseils. Et ne prenez pas le risque de vous retrouvez sans rouge à la lèvre pour faire une petite retouche lors d’un diner au restaurant. Achetez tous ces produits en double, de cette manière vous ne risquez pas de les oublier chez vous.