Les efforts d’athlètes et d’organismes thérésiens souligné

Organisée annuellement dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la remise des bourses et des subventions de la Ville de SainteThérèse a salué la persévérance de deux athlètes thérésiens et le travail de vingt-quatre organismes qui œuvrent sur le territoire de la ville. Au total, un peu plus de 34 000 $ ont été remis lors d’un 5 à 7 organisé le 25 avril dernier à la Maison Lachaîne.



« Les organismes jouent un rôle important dans notre communauté, et au sein de ces organismes œuvrent des hommes et des femmes de cœur à qui nous souhaitons dire merci. Leur générosité et leur dévouement ne passent pas inaperçus et nous profitons de la Semaine de l’action bénévole pour les mettre en lumière », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant. Les subventions sont octroyées aux organismes culturels, sportifs et communautaires selon la Politique de reconnaissance des organismes de Sainte-Thérèse.



La Ville de Sainte-Thérèse a également profité de cette soirée pour encourager les jeunes athlètes Felix-Antoine Chenier-Rondeau (baseball) et Jade Pepin (nage synchronisée), en leur remettant chacun une bourse Élite dans le cadre de la Politique de soutien à l’athlète de la Ville.



La Politique de reconnaissance des organismes et la Politique de soutien à l’athlète sont disponibles au www.sainte-therese.ca, sous l’onglet Ville, puis Administration municipale – Politiques et plans d’action.