La vente d’articles pour enfant de Sainte-Thérèse battra son plein le samedi 13 mai prochain, de 9 h à 13 h, dans le stationnement de l’école Saint-Gabriel située au 8, rue Tassé à Sainte-Thérèse. Plusieurs activités d’animation destinées aux enfants prévues durant l’événement : Musique, jeux gonflables et plus encore attendront les visiteurs sur le site!



« Chaque année depuis maintenant 8 ans, notre vente d’articles pour enfant attire plusieurs centaines de visiteurs. L’an dernier, plus de 1 000 personnes sont venues parcourir le contenu de 92 tables regorgeant de trésors! Voilà une belle occasion de se procurer des articles encore en excellent état à faible coût, tout en favorisant le réemploi », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



À noter : En cas de pluie, la vente se tiendra dans le gymnase de l’école.