La distribution de baril et composteurs se poursuit à Boisbriand et Sainte-Thérèse

Les magasins IGA des Laurentides participent à la grande distribution de barils récupérateur d’eau et composteur domestiques organisé dans le cadre du Fonds Éco IGA. Les magasins de Bois Briand et Ste Thérèse proposent 70 barils et composteurs chacun à prix réduit qui seront distribués très prochainement. Il reste seulement quelques jours pour vous inscrire et participer au programme.



Les dates

Boisbriand - Supermarché Jacques Daigle Boisbriand (25, boulevard des Entreprises J7G 3K6)

La distribution aura lieu le dimanche 21 mai 2017 de 12h00 à 15h00



Sainte-Thérèse - Supermarché Jacques Daigle (220, rue St-Charles J7E 2B4)

La distribution aura lieu le dimanche 21 mai 2017 de 12h00 à 15h00



Plus de dates dans la région des Laurentides sur notre site internet



Inscrivez-vous, c’est gagnant!

Afin d’obtenir un baril ou un composteur à prix réduit, les citoyens doivent s’inscrire sur le site Internet du Jour de la Terre. Les inscriptions s’échelonneront sur 3 périodes débutant le 27 février, le 20 mars et le 3 avril 2017 et se termineront 10 jours avant chaque date de distribution.