Soirée Coups de cœur inspirants : 22 Blainvilloises et Blainvillois honoré

La Ville de Blainville a profité de la Semaine de l’action bénévole pour souligner la contribution de 22 résidentes et résidents qui se sont illustrés dans les domaines sportif, artistique, culturel et communautaire.

« Pour les membres du conseil municipal, il est fondamental de souligner les gestes, le dévouement et les exploits de Blainvilloises et de Blainvillois. Les soirées Coups de cœur inspirants sont justement des occasions de lever notre chapeau à ces gens qui animent notre vie collective et qui l’enrichissent par leur présence, leur personnalité et leur engagement », a mentionné le maire Richard Perreault.

Celui-ci a d’abord salué la performance des 33 athlètes blainvillois de 8 à 17 ans qui ont participé à la 52e Finale des Jeux du Québec d’hiver à Alma, notamment celle des plongeurs Adèle Juteau et Mathys Brisson, du spécialiste du taekwondo Tidiane Keita ainsi que des nageuses synchronisées Estelle Fex, Océane Fournier et Geneviève Lefebvre. Il a aussi rendu hommage à Nicolas Riopel (jeune athlète en demi-fond et en cross-country du club d’athlétisme Corsaire-Chaparal qui a notamment participé aux Jeux du Québec à l’été 2016 et aux Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion royale canadienne) ainsi qu’à Monique Proulx (qui a entrepris la marche du chemin de Saint-Rémi, un périple à pied de 880 km en 42 jours).

Dans le domaine artistique et culturel, trois Blainvilloises ont été honorées, soit Ève Nadeau (jeune gagnante du concours de création organisé par la Ville de Blainville l’automne dernier) ainsi que Josée Labelle et Hélène Bertrand (bénévoles agissant au sein du Chœur Musique en tête depuis plus de 20 ans).

Sur le plan communautaire, le Blainvillois Pierre-Olivier Lebœuf, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, a été reconnu pour sa détermination et les barrières qu’il parvient à franchir. Il est bénévole pour le Club Lions Blainville et DJ à l’Autiste Show.

Par ailleurs, le maire a honoré les jeunes Noa Grimard, Mélodie Paré, Fany Thibodeau et Brian Diaz (pour leur contribution à la réalisation du défilé du père Noël) ainsi que les administrateurs Jean-Pierre Monette et Pierre Hachey (pour leur apport bénévole au sein du Centre récréatif Blainville).

Enfin, la participation remarquée de quatre élèves de l’école secondaire Lucille-Teasdale au Parlement des jeunes (à l’Assemblée nationale en janvier dernier), soit Laurence Bourgeois, Mirabela Topalo, Sabrina Malouki et Juliette Tardif, a été soulignée.