Mirabel rend hommage à ses bénévoles

Cette année encore, la Ville de Mirabel rendait hommage à des bénévoles qui se sont démarqués tout au long de leur vie au sein de la communauté mirabelloise, à l'occasion de la Soirée des partenaires qui avait lieu le vendredi 28 avril dernier, au complexe Jean-Laurin, secteur de Saint-Augustin.



Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, a profité de l’occasion pour témoigner la reconnaissance de la Ville à des personnes qui ont évolué dans les sphères d'activité suivantes : Sport et plein air, Vie communautaire et Arts et culture. De plus, un grand bénévole, toutes catégories confondues, était reconnu pour son implication au cours des dernières années au sein de la communauté mirabelloise.



Grand bénévole

Le titre de Grand bénévole est allé, cette année, à Mme Lysanne O’Sullivan, qui est décrite comme une entrepreneure sociale. Mme O’Sullivan s’est toujours engagée dans la communauté mirabelloise et ce, sans limite, sans compter les heures et de façon très intense. Son énergie et sa détermination inépuisables ont très certainement contribué au rayonnement positif qu’elle a eu dans la communauté mirabelloise.



Sport et plein air

Dans la catégorie Sport et plein air, la distinction est allée à M. Gino Forcillo, entraîneur de hockey qui compte beaucoup d’années de service à Mirabel. M. Forcillo est un modèle de persévérance et de positivisme qui a assurément eu un impact positif sur les jeunes mirabellois.

Vie communautaire

C'est M. Pierre Jetté qui s'est vu décerner les honneurs dans la catégorie Vie communautaire. M. Jetté est membre du Comité d’embellissement de Mirabel depuis 30 ans et membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel depuis les débuts, soit plus de 30 ans. Il s’est également impliqué dans l’organisation de ligues de hockey adulte depuis 1980. Son implication

communautaire s’étend également du côté de la Société d’agriculture Mirabel Deux-Montagnes, notamment dans l’organisation de la Fête champêtre depuis de nombreuses années.



Arts et culture

L'implication bénévole de Mme Lucie Desrosiers lui a valu d'être honorée dans la catégorie Arts et culture. Détentrice d’un baccalauréat en arts de l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal et diplômée de l’École des beaux-arts de Québec et de Montréal, l’artiste mirabelloise a exposé ses œuvres au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Italie.