18e collecte de sang de la Ville de Sainte-Thérèse, c’est majeur!

C’est le mardi 30 mai prochain que se tiendra la collecte de sang de la Ville de Sainte-Thérèse, sous la présidence d’honneur de Naomie Therrien, étudiante en 3e secondaire au volet alternatif à la Polyvalente Sainte-Thérèse. Les donneurs sont attendus à la caserne de pompiers située au 200, boulevard Ducharme, entre 10 h et 20 h, afin d’atteindre l’objectif de 325 dons de sang.



« L’approvisionnement en sang des hôpitaux de la province dépend de la générosité des donneurs. C’est pourquoi j’encourage vivement les Thérésiennes et les Thérésiens aptes à donner du sang à partager cette richesse qui circule dans leurs veines. J’en profite aussi pour remercier Naomie qui fait preuve de courage en ayant généreusement accepté le rôle de présidente d’honneur. Connaissant très bien l'importance des dons de sang, elle n’a pas hésité à s’impliquer!», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Le don de sang sauve des vies

« À l’âge de quatre ans, j’ai dû subir plusieurs opérations, ainsi que de nombreuses transfusions à la suite d’un accident de tracteur. Grâce aux collectes de sang comme celle-ci et à la générosité des donneurs, je me porte mieux aujourd’hui. Offrir son sang est un don précieux qui permet de sauver des vies! », a exprimé la présidente d’honneur, Naomie Therrien.



Soutien du Volet alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse

« Pour une 6e année, nous avons la chance de compter sur le soutien des étudiants du Volet alternatif, qui s’impliquent en sollicitant des donneurs et en agissant à titre de bénévoles le jour de la collecte. Leur précieuse implication contribue sans conteste à l’atteinte des objectifs fixés », a souligné Stéphane Dufour, responsable de la collecte pour la Ville de Sainte-Thérèse et chef de division - intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie.



Au Québec, Héma-Québec compte sur 160 000 donneurs de sang par année. Le 30 mai prochain, soyez du nombre!



Pour toute question sur le don de sang visitez le www.hema-quebec.qc.ca.