Dévoilement des lauréats de la première édition du concours de recyclage de piles 2016-2017

ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et Appel à Recycler ont dévoilé les grands gagnants du concours de recyclage de piles dans les cégeps et les collèges québécois pour l’année scolaire 2016-2017. Parmi les quelque 30 établissements participants, 4 500 $ de bourses ont été offertes à ceux ayant amassé le plus de piles.

Le Collège Lionel-Groulx remporte le premier prix, d’une valeur de 2 000 $. L’établissement a amassé plus d’une tonne de piles au cours de la dernière année, soit exactement 1 080 kg. Le cégep de Thetford (668 kg de piles) et le Collège Montmorency (600 kg de piles) remportent les deuxième et troisième prix, d’une valeur de 1 500 $ et de 1 000 $ respectivement. Les bourses accordées permettront aux établissements de soutenir leurs activités environnementales.

C’est donc un total de 4 372 kg de piles qui ont été récupérées par les cégeps et les collèges québécois ayant pris part au concours.

« Ceci démontre tout l’engagement des jeunes envers l’environnement et la compréhension de l’impact positif de simples gestes comme le recyclage des piles et des batteries. Nous sommes encouragés à continuer dans cette optique, avec comme ambassadeurs les étudiants afin de tenir les piles et les batteries en fin de vie loin des sites d’enfouissement. C’est donc un rendez-vous l’an prochain », lance Line Bérubé, directrice pour l’Est du Canada d’Appel à Recycler.

« Ce concours intercollégial de recyclage de piles a également permis de sensibiliser la communauté collégiale à l’importance du recyclage des piles pour la protection de l’environnement, en plus de les encourager à adopter des habitudes écoresponsables dans leur vie quotidienne », explique Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse.