Nouveau projet pour maintenir nos saines habitudes de vie

Afin d’encourager les citoyens à adopter ou maintenir leurs bonnes habitudes de vie, les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville, en collaboration avec le CISSS des Laurentides, lancent le coffre « Jouer pour jouer ».



Le projet Escouade santé 0-5-30 ayant pris fin l’été dernier, les membres de la MRC ont voulu poursuivre semblable initiative et ont opté pour un projet qui vise à encourager la pratique d’activités sportives et récréatives de façon spontanée dans les parcs publics. Ainsi, un coffre rempli d’équipement de loisirs sera mis gratuitement à la disposition des citoyens afin de les inciter à bouger plus, en jouant à l’extérieur au gré de leurs envies. En donnant accès à des ballons, cordes à danser, frisbee et autres accessoires sportifs, on souhaite créer un environnement favorable à la pratique d’une activité physique qui peut rejoindre les personnes de tout âge.



On retrouvera 13 coffres « Jouer pour jouer » pour l’ensemble des sept villes de la MRC:

Blainville : parcs Dubreuil, Félix-Leclerc, Maurice-Tessier (hiver)

Boisbriand : parcs Charbonneau, Pellerin, René-Lévesque

Bois-des-Filion : parc Lesage

Lorraine : parc Lorraine

Rosemère : parcs Charbonneau, Bourbonnière

Sainte-Anne-des-Plaines : parc des Familles

Sainte-Thérèse : parcs Richelieu, de Sève



Les coffres seront disponibles toute la journée, sept jours sur sept, de juin à septembre, pour la plupart des villes.



L’été étant une période où l’on se retrouve naturellement plus souvent dehors, la combinaison plein air, espace et jeu est un bon encouragement à bouger pour le plaisir. Et le plaisir fait aussi du bien à la santé mentale. Ajoutez-y un pique-nique santé dans un environnement sans fumée et vous avez tous les ingrédients pour atteindre un mode de vie sain.

Sur la photo : Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines; Érik Rémy, conseiller municipal à Boisbriand; Sylvie Surprenant, mairesse de Ste-Thérèse, Lynn Dionne, mairesse de Lorraine; Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville; Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère; Richard Perreault, maire de Blainville