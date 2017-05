La Maison de naissance du Boisé célèbre 10 ans de service et plus de 2000 naissances

Le service de sages-femmes de la Maison de naissance du Boisé située à Blainville a souligné ses 10 ans, le 6 mai dernier, lors d’un grand pique-nique familial. Toutes les familles ayant eu recours au service de sage-femme des Laurentides y étaient conviées. Malgré la pluie, un grand nombre de familles et de visiteurs se sont présentés.



Afin de créer un souvenir mémorable, une photo des enfants présents à l’événement, nés sous les soins de l’équipe de la Maison de naissance du Boisé, a été prise. Maquillages d’enfants, projection de photos souvenirs et chants ont ponctué la journée.

Des services de sages-femmes depuis 2007 dans les Laurentides Grâce à l’expertise des sages-femmes qui les accompagnent, les femmes des Laurentides peuvent vivre leur accouchement en toute quiétude, dans l’intimité du lieu de leur choix (leur domicile, la maison de naissance ou l’Hôpital régional de Saint-Jérôme).



L’équipe de la maison de naissance du Boisé est composée de 12 sages-femmes qui offrent des suivis de grossesse complets incluant l’accouchement et les visites postnatales. Six aides-natales et deux agentes administratives complètent l’équipe. Le groupe de parents ParentisSage, partenaire de la maison de naissance, organise des activités et rencontres pour les familles.



« Depuis la mise en place du service sages-femmes en 2007, pas moins de 2130 accouchements ont eu lieu. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux femmes de la région plusieurs alternatives pour le déroulement de leur grossesse et de leur accouchement », s’est réjoui M. Jean-François Foisy, présidentdirecteur général du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides dont fait partie la Maison de naissance du Boisé.



Pour communiquer avec la Maison de naissance du Boisé pour une demande de suivi de grossesse, composez le 450 431-8623.