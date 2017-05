Le cocktail de reconnaissance des donateurs de Moisson Laurentides : un franc succès

C’est avec fierté que Moisson Laurentides accueillait ses nombreux donateurs, le 11 mai dernier, dans le cadre d’un 5 à 7 Reconnaissance qui a eu lieu dans son entrepôt alimentaire, situé à Blainville.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’organisme a profité de l’événement pour souligner l’apport de nombreuses personnes et organisations de la région qui contribuent, tout au long de l’année, à la mission de Moisson Laurentides. Que ce soit par un don en denrées, en produits, en service ou en argent, leur appui nous permet de redistribuer, à 77 organismes, 3,1 millions de kilos de denrées chaque année, soit une valeur de plus de 17 millions de dollars, et ainsi venir en aide à plus de 22 000 personnes dans la région, car chaque dollar reçu chez Moisson Laurentides permet de redistribuer 15 $ de denrées.

Cette soirée est très importante pour Moisson Laurentides et est une occasion spéciale où nous souhaitons démontrer, à nos partenaires donateurs, toute notre reconnaissance pour leur appui ainsi que l’impact que cet appui a sur notre communauté. Ils sont un maillon essentiel de cette grande chaîne d’entraide et, sans eux, rien ne serait possible. Tout au long de l’année, Moisson Laurentides, la banque alimentaire régionale, a pu compter sur un réseau de donateurs importants et c’est grâce à cette belle collaboration que nous pouvons maintenir nos opérations et réaliser notre mission.

Merci à vous tous de nous aider à « combattre la faim et nourrir l’espoir ».