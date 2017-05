Hydro-Québec s’associe une fois de plus à la Fondation du Collège Lionel-Groulx pour l'exposition des finissants en génie électrique

L’Exposition des projets des finissants en génie électrique du Collège Lionel-Groulx avait lieu, le vendredi 19 mai, au Pavillon d’ordinique, à Sainte-Thérèse. Présenté par Hydro-Québec et la Fondation du Collège Lionel-Groulx, l’événement a en outre permis de récompenser des étudiants méritants des programmes de Technologie de systèmes ordinés et Technologie de l’électronique — Télécommunications.



« Au menu cette année, nous vous présentons des projets étonnants et d’envergure. C’est une journée très importante pour nos finissants des programmes de systèmes ordinés et de télécommunications, puisque c’est pour eux l’occasion de montrer leur savoir-faire par une réalisation concrète », a affirmé Gilles Deschênes, coordonnateur en techniques de génie électrique du Collège Lionel-Groulx.



Président du conseil d’administration de la Fondation du Collège Lionel-Groulx, Monsieur Paul Paré a tenu à remercier chaleureusement, madame Marie-France Barrette, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, pour l’aide financière apportée à la réussite de cette journée d’exposition. Madame Barrette et monsieur Paré ont remis deux bourses de 500 $ aux étudiants inscrits dans les programmes de Technologie de systèmes ordinés et Technologie de l’électronique — Télécommunications.

Les lauréats dévoilés sont :

1. Tommy Desrochers — systèmes ordinés

2. Antoine St-Germain — télécommunications



Le directeur général du Collège, monsieur Michel Louis Beauchamp, a souligné l’engagement des enseignants pour cette belle initiative et félicité tous les étudiants pour la présentation de projets novateurs.



Sur la photo: Le directeur général du Collège Lionel-Groulx, Michel Louis Beauchamp ; le président du conseil d’administration de la Fondation du Collège Lionel-Groulx, Paul Paré ; la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Marie-France Barrette ; et les deux récipiendaires de bourse, Antoine St-Germain et Tommy Desrochers.