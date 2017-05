La bibliothèque Paul-Mercier certifiée LEED Argent

Inaugurée en septembre 2015, la bibliothèque Paul-Mercier a été certifiée LEED Argent par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un système d’évaluation reconnu dans plus de 132 pays comme la marque d’excellence pour les bâtiments durables.

« Depuis son ouverture, la bibliothèque Paul-Mercier a reçu plusieurs prix tant pour son architecture que pour son système informatique de prêts. Cette fois, ce sont ses qualités écoénergétiques et environnementales qui lui ont valu une autre distinction, notamment son système de géothermie. Voilà un autre bel honneur pour notre bibliothèque et qui rejaillit sur la ville tout entière », a déclaré le président de la Commission des infrastructures et parcs, Alain Portelance.

Le 4e immeuble construit selon les principes LEED

La bibliothèque Paul-Mercier s’ajoute à une série d’immeubles blainvillois construits selon les principes LEED, à savoir le Centre récréoaquatique, la Maison des naissances et le poste de police (qui ont reçu une certification de base). Ces bâtiments présentent quatre principaux éléments communs LEED, soit l’aménagement écologique du site, la gestion efficace de l’eau, la performance énergétique ainsi que la gestion et l’utilisation optimale des matériaux et des ressources.

La bibliothèque Paul-Mercier se démarque en plus par sa lumière naturelle optimisée, sa structure entièrement faite de bois lamellé-collé, le contrôle de la qualité de l’air et, surtout, son système de chauffage et de climatisation géothermique.

Le maire Richard Perreault s’est dit très fier de cette nouvelle reconnaissance. « La vision de notre administration repose sur des valeurs environnementales fortes. C’est très important que nos infrastructures soient écoénergétiques et nous avons effectué d’importants investissements dans ce sens. Cette certification est donc une belle récompense de nos efforts des dernières années. Une fois de plus, Blainville se distingue! », a-t-il conclu.