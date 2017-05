Les bienfaits du massage aromatique

article commandité

Au croisement de la phytothérapie et de la naturopathie, l’aromathérapie est une approche ancestrale 100% naturelle. Elle consiste à utiliser des extraits de plantes sous forme d’essences ou d’huiles essentielles, pour traiter certains maux et apaiser l’organisme. Découvrez donc les nombreux bienfaits du massage aromatique sur votre corps !

Un effet apaisant complet

Le massage aromatique a des effets sur l’ensemble du corps. Appliquées en complément des gestes du masseur, les huiles essentielles favorisent une parfaite relaxation, une élimination efficace des toxines et une meilleure circulation veineuse. D’ailleurs, de nombreux instituts proposent des massages relaxants qui vont améliorer la circulation sanguine et réduire le stress.

Cette approche douce est idéale pour traiter des problèmes de migraines, des douleurs dorsales, des raideurs diverses, mais aussi des soucis de surpoids. En ciblant le massage, il est possible de détendre des zones nouées, en évacuant les tensions accumulées. Le tout sans prendre de médicaments !

Un formidable régulateur physiologique

En outre, le massage aromatique agit aussi comme un régulateur pour les différentes fonctions de l’organisme. En effet, l’association de gestes ciblés et d’essences adaptées permet de limiter voire supprimer certains troubles de l’organisme, tels que les ballonnements, les fourmillements, les nausées, les jambes lourdes, les troubles du sommeil ou la constipation.

Par exemple, le girofle, la menthe poivrée, la cannelle et la camomille ont des effets antalgiques. Le curcuma, la myrrhe et le romarin aident à lutter contre la fatigue. La sarriette, l’encens et la lavande sont appréciés pour leurs propriétés apaisantes.

Grâce à elle, l’organisme retrouve alors son équilibre, sans recourir à des médicamentations dures.

L’allié de votre peau (et de vos cheveux !)

Le massage aromatique a également des vertus pour la peau. Concrètement, les huiles essentielles (comme le bois de santal, la rose ou l’ylang-ylang) nourrissent l’épiderme. Elles lui apportent ainsi tonicité, souplesse, hydratation et élasticité, de manière totalement naturelle.

Sachez d’ailleurs qu’un massage aromatique peut aussi être effectué sur le visage et même sur la tête, notamment pour activer la microcirculation du cuir chevelu et avoir des cheveux en meilleure santé.

Conclusion

Le massage aromatique est donc une technique douce et 100% naturelle, qui permet de réguler les fonctions de l’organisme, tout en apportant confort et détente. Alors, pourquoi vous en priver ?