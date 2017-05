La 18e classique de golf de Moisson Laurentides est un franc succès

Moisson Laurentides, la banque alimentaire des Laurentides, a tenu sa 18e Classique de golf le 23 mai dernier, au Club de golf Le Blainvillier. Pour cette occasion, 162 golfeurs sont venus « golfer pour un parcours sans faim ».

Ce fut une journée exceptionnelle qui a permis d’amasser près de 30 000 $. Ces sommes serviront à l’entretien des camions de Moisson Laurentides. Ceux-ci sont indispensables, car ils permettent à Moisson Laurentides de récupérer plus de 3,1 millions de kg de denrées par année, une valeur marchande de 17 millions de dollars. Ces denrées sont redistribuées à 77 organismes et viennent en aide à plus de 22 000 laurentiens mensuellement. Rappelons que chaque dollar donné à Moisson Laurentides se traduit par 15 $ en denrées redistribuées.

Merci à notre président d’honneur, Monsieur Yves Bigaouette, directeur principale chez Sobeys centre de distribution automatisé de Terrebonne, et aux partenaires de cet événement. Merci de faire partie de cette grande chaîne d’entraide que représente Moisson Laurentides dans la communauté. Sans vous, rien ne serait possible.