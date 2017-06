Les Québécois le prouvent une fois de plus en permettant à la SAQ de remettre un montant record à Moisson Laurentides

Au cours de la dernière semaine, les Québécois se sont rendus en grand nombre dans leur succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) pour prendre part à la campagne des vins généreux au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Les dons des clients ont été amassés du 22 au 28 mai et la SAQ versait 1 $ par bouteille de vin blanc vendue les 26, 27 et 28 mai. Ces efforts conjoints ont permis de remettre un chèque de 43 110$ à Moisson Laurentides. À l’échelle de la province, la contribution de la SAQ des sept dernières années se chiffre à plus de 4,2 M$ en don.

« La SAQ est l’un de nos plus grands contributeurs financiers. Leur don arrive à point, puisque chaque mois, Moisson Laurentides répond à plus de 22 000 de demandes d’aide alimentaire», a déclaré Annie Bélanger, Directrice générale.

« Chaque année, nous comptons sur la participation des Québécois pour faire de cette campagne un succès. Nous sommes heureux qu’ils soient fidèles au rendez-vous et qu’ils participent avec autant d’enthousiasme à soutenir les gens dans le besoin », a déclaré Catherine Dagenais, vice-présidente, Stratégie commerciale et expérience client de la SAQ. « Pour la SAQ, cette campagne est l’occasion de nous rappeler qu’avant de parler de gastronomie et d’accords vins et mets, chacun devrait être en mesure de manger à sa faim », a-t-elle conclu.